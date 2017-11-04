عزاء الجريش بالرياض والمتحمي والفرطيش والحميد بأبها والقاضي بالمدينة

تستقبل أسرة الجريش التعازي في فقيدها الأستاذ سليمان بن محمد الجريش وكيل إمارة منطقة عسير رحمه الله بدءاً من بعد عصرغدٍ الثلاثاء بمنزله رحمه الله بحي الريان بالرياض.

وتقام “صلاة الغائب” على الفقيد الشيخ محمد بن سعود أبونقطة المتحمي محافظ محايل عسير ـ رحمه الله ـ بعد صلاة العصر غداً الثلاثاء بجامع طبب الأثري، فيما تستقبل أسرة آل أبونقطة المتحمي التعازي في الفقيد بدءاً من الساعة الثانية ظهراً وحتى أذان المغرب بعد غدٍ الأربعاء بمنزل أبناء الشيخ سعود المتحمي بطبب.

فيما تستقبل أسرة القاضي التعازي في فقيدها المهندس صالح بن عبدالله القاضي أمين منطقة عسير رحمه الله في منزل الفقيد رحمه الله في مخطط بئر الخاتم جوار قصر الأمير سلطان بالمدينة المنورة.

كما تستقبل أسرة آل حميد التعازي في فقيدها خالد بن محمد الحميد مدير عام المراسم بإمارة عسير رحمه الله بمنزل والده الأستاذ محمد الحميد بحي الضباب بأبها خلف فرع هيئة الزكاة والدخل بعسير بدءاً من اليوم من 2:00 ظهراً.

كما تستقبل أسرة الفرطيش التعازي في م.فهد الفرطيش مدير الشؤون الزراعية بعسير رحمه الله بمنزله بحي المنسك بأبها جوار مستوصف الأركان اعتباراً من اليوم.

وسنوافيكم بتفاصيل ومواقع العزاء لباقي المتوفين رحمهم الله حال توفرها..