 ملك المغرب يدين في برقية لخادم الحرمين الشريفين إطلاق صاروخ بالستي على الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ملك المغرب يدين في برقية لخادم الحرمين الشريفين إطلاق صاروخ بالستي على الرياض

ملك المغرب يدين في برقية لخادم الحرمين الشريفين إطلاق صاروخ بالستي على الرياض
المناطق - واس

بعث جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب فيها عن إدانته وشجبه لعملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه مدينة الرياض، والذي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه دون وقوع إصابات.
وأكد جلالته تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل صيانة أمنها واستقرارها.

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