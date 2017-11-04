الراحلون.. الصمت الحزين

كانت ليلة الأحد حزينة المبدأ والمنتهى.. سكن العزاء في كل بيت من الوطن عامة ومنطقة عسير خاصة.. وخيم الصمت على مشاهد الحياة ذهولا وصدمة.

كيف لا !؟، وأولئك القامات الكبيرة التي كانت شرايين نابضة بالأمل والعمل، وحب الناس والوطن، ترحل في غمضة عين .

كانت العيون تدمع والأنفاس تلهث إلا أن هذا الوطن العظيم وأهله الشرفاء يعودون بعد صدمتهم الأولى إلى إيمانهم بالله الرحمن الرحيم والتسليم له بالقضاء والقدر.

إن للصمت في المأتم معنى ***** تتعزى به النفوس الحزينة

سمو الأمير منصور بن مقرن رحمه الله، أمير الخير والعطاء، استحق محبة أبناء المنطقة منذ أول يوم وصل إلى أبها، خلقاً وتواضعاً وعملاً وإدارة، كان يرسم ملامح نهضة عسير المكان والإنسان مسانداً لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

لمحته رحمه الله في مناسبات مختلفة مشرق الوجه معبّراً عن تشجيعه ودعمه وتوجيهاته لكل المناشط.. جعل نفسه قدوة حسنة للشباب في العمل، والتضحية، والإبداع، وخصص من وقته وماله الكثير للمحتاجين والمعسرين والضعفاء، وبإذن الله أنه سيجدها عند رب العالمين.

أما الصديق والأخ محمد بن سعود أبونقطة المتحمي، عليه رحمة الله فإنه قامة كبيرة يعرفها أبناء منطقة عسير، محبّاً لوطنه وقيادته، وهو امتداد لأسرته العريقة التي يجمع الناس على أصالتها وطيب تفاعلها وتواصلها في الماضي والحاضر.

عرفت محمداً محباً للخير، يعطي مساحة كبيرة من الودّ وحسن الخلق، لكل من يقابله، ولا يتردد في عمل المعروف ومساندة الشباب في أي عمل تطوعي يخدم المنطقة، ويتبرع من ماله الخاص للمبدعين.

تسنّم مناصب رفيعة وكان محل ثقة ولي الأمر.. كانت السعادة تغمره وهو يتابع المشروعات التنموية ويجتمع ويناقش ويبث روح الأمل وينقل تحيات أمير المنطقة ونائبه ويحفز العاملين.

اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترحم من فقدناهم مساء الأحد، وأن تسكنهم فسيح جناتك وأن تربط على قلوب أهلهم وذويهم جميل الصبر وأن تحسن عزاء الوطن فيهم.

*إعلامي سعودي