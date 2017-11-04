 الراحلون.. الصمت الحزين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الراحلون.. الصمت الحزين ملك المغرب يدين في برقية لخادم الحرمين الشريفين إطلاق صاروخ بالستي على الرياض مدير جامعة الأمير سطام :تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد يجسد نهج الدولة القويم نائب أمير القصيم يرفع تعازيه للقيادة في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه عزاء الجريش بالرياض والمتحمي والفرطيش والحميد بأبها والقاضي بالمدينة قبل ودية لاتفيا.. آلام عضلة الساق تبعد الفرج عن تدريبات الأخضر وعودة الهزاع لدينا 254 غارمًا سيفطرون مع أهاليهم اليوم ..شاهد.. موقف مؤثر للأمير منصور بن مقرن نامت عسير بعين أهلها يتيمة السبهان: حزب الله يشارك في كل عمل إرهابي يهدد المملكة أمانة منطقة تبوك تدشن حملة توعوية بعنوان “كيف تكون سيارتك نظيفة ومدينتك أجمل” رئيس دولة فلسطين يصل الرياض الهلال الأحمر السعودي بتبوك ينفذ دورات تدريبة وتوعوية

الراحلون.. الصمت الحزين

الراحلون.. الصمت الحزين
إبراهيم نيازي*

كانت ليلة الأحد حزينة المبدأ والمنتهى.. سكن العزاء في كل بيت من الوطن عامة ومنطقة عسير خاصة.. وخيم الصمت على مشاهد الحياة ذهولا وصدمة.

كيف لا !؟، وأولئك القامات الكبيرة التي كانت شرايين نابضة بالأمل والعمل، وحب الناس والوطن، ترحل في غمضة عين .
كانت العيون تدمع والأنفاس تلهث إلا أن هذا الوطن العظيم وأهله الشرفاء يعودون بعد صدمتهم الأولى إلى إيمانهم بالله الرحمن الرحيم والتسليم له بالقضاء والقدر.
إن للصمت في المأتم معنى       *****     تتعزى به النفوس الحزينة
سمو الأمير منصور بن مقرن رحمه الله، أمير الخير والعطاء، استحق محبة أبناء المنطقة منذ أول يوم وصل إلى أبها، خلقاً وتواضعاً وعملاً وإدارة، كان يرسم ملامح نهضة عسير المكان والإنسان مسانداً لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

 

لمحته رحمه الله في مناسبات مختلفة مشرق الوجه معبّراً عن تشجيعه ودعمه وتوجيهاته لكل المناشط.. جعل نفسه قدوة حسنة للشباب في العمل، والتضحية، والإبداع، وخصص من وقته وماله الكثير للمحتاجين والمعسرين والضعفاء، وبإذن الله أنه سيجدها عند رب العالمين.
أما الصديق والأخ محمد بن سعود أبونقطة المتحمي، عليه رحمة الله فإنه قامة كبيرة يعرفها أبناء منطقة عسير، محبّاً لوطنه وقيادته، وهو امتداد لأسرته العريقة التي يجمع الناس على أصالتها وطيب تفاعلها وتواصلها في الماضي والحاضر.

عرفت محمداً محباً للخير، يعطي مساحة كبيرة من الودّ وحسن الخلق، لكل من يقابله، ولا يتردد في عمل المعروف ومساندة الشباب في أي عمل تطوعي يخدم المنطقة، ويتبرع من ماله الخاص للمبدعين.

تسنّم مناصب رفيعة وكان محل ثقة ولي الأمر.. كانت السعادة تغمره وهو يتابع المشروعات التنموية ويجتمع ويناقش ويبث روح الأمل وينقل تحيات أمير المنطقة ونائبه ويحفز العاملين.
اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترحم من فقدناهم مساء الأحد، وأن تسكنهم فسيح جناتك وأن تربط على قلوب أهلهم وذويهم جميل الصبر وأن تحسن عزاء الوطن فيهم.

*إعلامي سعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>