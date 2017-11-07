السعدون: الفساد ليس في المال فقط بل أيضا في تعطيل مصالح الناس

أكد عضو مجلس الشورى اللواء طيار عبدالله السعدون، أن ‏الفساد ليس في المال فقط، بل أيضا في تعطيل مصالح الناس أو الإنشغال بالأعمال الخاصة وقت الدوام من الفساد، وإن كان الفساد الإداري هو الأخطر والأكثر تعطيلًا للمصالح.

وأوضح، أنه من ضمن آليات مكافحة الفساد، منع أقارب المسؤولين من العمل التجاري، موضحًا أن هذا منصوص عليه في أنظمة الشركات، لكن لايتم تطبيقه إلا في عدد قليل منها، مثل شركة أرامكو.

وأضاف السعدون: أتمنى أن نقلل اعتمادنا على المستشارين الأجانب ونستعيض عنهم بمواطنين، وإن تطلب الأمر خبرات غير متوافرة استأجرنا أفرادًا وليس مؤسسات.