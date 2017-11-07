 تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة .. مقتل وإصابة 17 في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة .. مقتل وإصابة 17 في تعز

تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة .. مقتل وإصابة 17 في تعز
المناطق - وكالات

قتل 6 عناصر من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وأصيب 11 آخرين في مواجهات مع الجيش اليمني جنوب شرقي تعز.

وأكد مصدر عسكري في محور تعز إن “المواجهات في منطقة الشقب استمرت منذ ساعات الفجر الأولى وأسفرت عن مقتل 6 وإصابة 11 آخرين من الميليشيا وكسر محاولة تسلل لهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات”.

من جهته، قال مصدر بمحور تعز العسكري إن “الجيش اليمني يخوض مواجهات عنيفة مع الميليشيا الانقلابية في جبل العقاب بجبهة حمير مقبنة غربي تعز”.

وأضاف أن “المواجهات مستمرة لتطهير جبل العقاب بعد الهجوم الذي نفذته على مواقع الجيش اليمني وأن الساعات القادمة ستشهد انتصارات للجيش اليمني في ظل تراجع الميليشيا وخسائرها الكبيرة”.

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