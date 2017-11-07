للراغبين.. أكثر من مليون وظيفة شاغرة في ألمانيا

أفادت بيانات رسمية، بوجود 1.1 مليون فرصة عمل شاغرة، في مختلف قطاعات الاقتصاد الألماني في وقت أعربت فيه الشركات المتوسطة في أكبر اقتصاد أوروبي عن حاجتها لمزيد من الموظفين المؤهلين.

وأشارت البيانات التي أصدرها معهد دراسات أسواق العمل “آي إيه بي” إلى أن حاجة الشركات المتوسطة للموظفين المؤهلين، سجلت في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا بواقع 174 ألف وظيفة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المشرفين على الدراسة أن الحاجة للموظفين المؤهلين سجلتها قطاعات مختلفة، على رأسها قطاعا الصناعات التحويلية والمواصلات.

وخصت الدراسة قطاعات اقتصادية أبرزها قطاعا المعلوماتية والرقمية، مؤكدة وجود تبعات سلبية على أداء هذه الشركات بسبب نقص العمال والموظفين المؤهلين.

وشكت هذه الشركات من نقص العمال قائلة إن التنافس بينها على الموظفين المؤهلين يساهم في ارتفاع الأجور، وأن ثلاثة أرباع الشركات التي يتراوح حجم ايراداتها بين 50 و120 مليون يورو تعاني هذه المعضلة.