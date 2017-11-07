 وظائف شاغرة في عدة مجالات بالخطوط الحديدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في عدة مجالات بالخطوط الحديدية

وظائف شاغرة في عدة مجالات بالخطوط الحديدية
المناطق - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف شاغرة في كل من (الرياض، حائل، النعيرية، القصيم، المجمعة).

وجاءت الوظائف في المجالات التالية:

– الأعمال الإدارية والسكرتارية
– التسويق
– الشحن واللوجستية
– الشراء والتوريد
– تقنية المعلومات والبرمجيات
– خدمة العملاء
– الهندسة الميكانيكية

المزايا:

– رواتب تنافسية.
– علاوة سنوية حسب التقييم.
– تسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– بونص سنوي.
– بدل سكن
– بدل نقل.
– بدلات أخرى حسب طبيعة العمل.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب.

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