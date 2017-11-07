وظائف شاغرة في عدة مجالات بالخطوط الحديدية

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف شاغرة في كل من (الرياض، حائل، النعيرية، القصيم، المجمعة).

وجاءت الوظائف في المجالات التالية:

– الأعمال الإدارية والسكرتارية

– التسويق

– الشحن واللوجستية

– الشراء والتوريد

– تقنية المعلومات والبرمجيات

– خدمة العملاء

– الهندسة الميكانيكية

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– علاوة سنوية حسب التقييم.

– تسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– بونص سنوي.

– بدل سكن

– بدل نقل.

– بدلات أخرى حسب طبيعة العمل.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب.