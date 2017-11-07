 ترمب يمدد حالة الطوارئ بشأن إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ترمب يمدد حالة الطوارئ بشأن إيران

ترمب يمدد حالة الطوارئ بشأن إيران
U.S. President Donald Trump stands during a joint statement with Singapore’s Prime Minister Lee Hsien Loong at the White House in Washington, DC, U.S. October 23, 2017. REUTERS/Joshua Roberts
المناطق_وكالات

أعلن البيت الأبيض في بيان، الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مدد حالة الطوارئ بشأن إيران لمدة عام آخر.

وجاء في بيان البيت الأبيض أنه “في 14 نوفمبر عام 1979 أصدر رئيس الولايات المتحدة القرار التنفيذي رقم 12170 لمواجهة التهديد غير الاعتيادي ضد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي باعتبارها حالة طوارئ وطنية تجاه إيران”.

وأضاف البيان أن العلاقة مع إيران لم تعاد بعد، وإن عملية تنفيذ القرارات بشأن إيران في 19 يناير 1981 ما زالت جارية”.

وأكد البيت الأبيض أنه وفقاً للقسم 202 (B) من قانون حالات الطوارئ، مدد الرئيس حالة الطوارئ حول إيران وفقاً للأمر التنفيذي 12170 لسنة أخرى”.

وانقطعت العلاقات بين واشنطن وطهران بعد الثورة الإيرانية عندما اقتحم مجموعة من الثوريين مقر السفارة الأميركية بعد أن تغلبوا على حراسها، واحتجزوا 52 دبلوماسياً أميركياً كرهائن لمدة 444 يوماً من 4 نوفمبر 1979- 20 يناير 1981.

وبدأت منذ تلك الحادثة فرض حالة الطوارئ بشأن إيران، حيث اعتبرت الولايات المتحدة إيران بمثابة تهديد استثنائي لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها.

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