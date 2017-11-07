 «واتس آب» المزيف يخدع أكثر من مليون مستخدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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«واتس آب» المزيف يخدع أكثر من مليون مستخدم

«واتس آب» المزيف يخدع أكثر من مليون مستخدم
المناطق_وكالات

وقع أكثر من مليون مستخدم في فخ النسخة المزيفة لتطبيق “واتس آب” وتحميلها من موقع “غوغل بلاي”، بحسب موقع “هاكر نيوز”.

وظهرت نسخة مزيفة تحمل اسم “تحديث واتس آب – Update WatsApp Messenger” في متجر تطبيقات غوغل، مُصممة بشكل تطابق تماماً النسخة الأصلية من التطبيق “واتس آب” حاملاً الشعار الأصلي، وأنها حُملت من قبل مُطور يُطلق على نفسه اسم “WhatsAPP”، بهدف خداع المستخدمين والإيقاع بهم في فخ للاستيلاء على بياناتهم الشخصية.

وبحسب موقع “بي جي آر” التقني، فإن الهدف الرئيسي للمطور الذي قام بهذه الخطوة هو جلب الإيرادات، من خلال السماح للمعلنين بعرض إعلانات على هواتف الذين قاموا بتحميل النسخة الوهمية، ولم يتسبب التطبيق المزيف في إحداث أي أضرار للمستخدمين، سوى عرض الكثير من الإعلانات لتطبيقات أخرى.

وتم إزالة التطبيق من متجر غوغل بلاي نهائياً، ولم يعد له وجود على الإطلاق، لكن تم التقاط صورة للتطبيق المزيف أدناه تُظهر إلى مدى يمكن أن تصل قدرة المطورين وحيلهم في خداع المستخدمين “البرئيين” لدرجة لا تُمكنهم من عدم التمييز بين المزيف والأصلي.

وعلى الرغم من إبلاغ شركة غوغل بالأمر، إلا أنها لم تصدر أي بيان رسمي بشأن هذه المسألة وما الإجراءات التي اتخذتها حيال ما حدث.

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