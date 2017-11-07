 التحالف العربي يقصف صنعاء مع استمرار المعارك في نهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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التحالف العربي يقصف صنعاء مع استمرار المعارك في نهم

التحالف العربي يقصف صنعاء مع استمرار المعارك في نهم
المناطق_وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء امس الإثنين، غارات استهدفت مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر محلية، بحسب موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني، إن غارات جوية استهدفت مقر مبنى الأمن المركزي، وسط العاصمة.

واستهدفت غارات أخرى تجمعات للميليشيات الانقلابية في دار الرئاسة، ومحيط ميدان السبعين، جنوبي العاصمة.

وفي مديرية نهم، شرقي صنعاء، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في خربة قطرة، بمنطقة البطنة.

وتزامنت الغارات مع استمرار المعارك الميدانية بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية في منطقة الحول، وعديد مواقع بالمديرية ذاتها.

وذكرت مصادر ميدانية أن غارات التحالف والمعارك كبدت الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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