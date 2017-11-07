 5 قطاعات جديدة مستهدفة بالتوطين .. تعرف عليها ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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5 قطاعات جديدة مستهدفة بالتوطين .. تعرف عليها !

5 قطاعات جديدة مستهدفة بالتوطين .. تعرف عليها !
المناطق_الرياض

قالت صحيفة محلية أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية “علي الغفيص” كشف عن 5 قطاعات جديدة مستهدف توطينها؛ وهي القطاعات التجارية والاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية.

وأوضح الغفيص وفقاً لصحيفة “الوطن”، أنه ستعقد مجالس يتم خلالها تحديد الأنشطة المراد توطينها بكل القطاعات، مشيراً إلى أن كل منطقة تدرس أماكن الفرص والأنشطة المناسبة التي تتخذ فيها قرارات مباشرة وتتابع تنفيذ التوطين بها.

وأكد الوزير أن نسب التوطين ترتفع أسبوعياً بتمكين شباب وشابات المنطقة من العمل مباشرة في الأعمال، سواء بقطاع التجزئة أو قطاع الصناعة أو القطاع الخدمي.

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