جامعة الاميرة نورة تعلن استمرار التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة للنساء

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن عدد من الوظائف الشاغرة على درجة (معيد، محاضر ) في عدد من التخصصات.

وقالت أن من ضمن الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمات لشغل وظائف معيدات أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها وألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً وألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن جيد جداً.

ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً وألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي( باستثناء الكليات الصحية).

إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين( باستثناء الكليات الصحية) والحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو ما يعادلها (خاص بالكليات الصحية).

إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة، يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان واجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

والحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (TOEFLأ و (IELTS بحيث لا تقل الدرجة في اختبار الـ IELTS)) عن 5 أو 45 في اختبار الـ (TOEFL (IBT)).

أما الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمات لشغل وظائف محاضرات :

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون تخصصها بمرحلة الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس وألا يقل تقديرها العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً وألا يتجاوز عمرها 35 عاماً.

الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو ما يعادلها (خاص بالكليات الصحية).

إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة، يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان.

اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية TOEFLأوIELTS بحيث لا تقل الدرجة في اختبار الـ IELTS عن6 أو 78 في اختبار الـ TOEFL IBT.

وسيتم التقديم عن طريق رابط بوابة التوظيف الالكتروني ويستمر الى نهاية يوم الخميس 20/ 2/ 1439هـ الموافق 9/ 11/ 2017.