 جامعة الاميرة نورة تعلن استمرار التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة للنساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الاتصالات: تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يعزز ثقة المستثمرين مواطن يعثر على طفله “موؤدة” تحت التراب بمحافظة بيشة الطقس .. غبار على مكة والمدينة والجوف وأمطار على مرتفعات المناطق الجنوبية العليمي: مساندة المملكة القوية لليمن أفشلت خطط أوباما بتسليم اليمن لإيران أمانة الطائف تبدأ تركيب كاميرات إلكترونية لرصد مخالفات النظافة عودة أول دفعة من المدنيين إلى الرقة بعد طرد داعش منها إعفاء “ماجد باشا” وكيل وزارة الحج والعمرة من منصبه! “المالية”: لا صحة لتأجيل الرسوم على الوافدين جامعة الاميرة نورة تعلن استمرار التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة للنساء 5 قطاعات جديدة مستهدفة بالتوطين .. تعرف عليها ! القضاء على نزلات البرد بـ10 أطعمة لذيذة خطط أردوغان لهدم مركز ثقافي تثير غضباً واسعاً في تركيا

جامعة الاميرة نورة تعلن استمرار التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة للنساء

جامعة الاميرة نورة تعلن استمرار التقديم للوظائف الأكاديمية الشاغرة للنساء
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن عدد من الوظائف الشاغرة على درجة (معيد، محاضر ) في عدد من التخصصات.

وقالت أن من ضمن الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمات لشغل وظائف معيدات أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها وألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً وألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن جيد جداً.

ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً وألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي( باستثناء الكليات الصحية).

إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين( باستثناء الكليات الصحية) والحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو ما يعادلها (خاص بالكليات الصحية).

إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة، يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان واجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

والحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (TOEFLأ و (IELTS بحيث لا تقل الدرجة في اختبار الـ IELTS)) عن 5 أو 45 في اختبار الـ (TOEFL (IBT)).

أما الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمات لشغل وظائف محاضرات :

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون تخصصها بمرحلة الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس وألا يقل تقديرها العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً وألا يتجاوز عمرها 35 عاماً.

الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو ما يعادلها (خاص بالكليات الصحية).

إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة، يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان.

اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية  TOEFLأوIELTS بحيث لا تقل الدرجة في اختبار الـ IELTS عن6 أو 78 في اختبار الـ TOEFL IBT.

وسيتم التقديم عن طريق رابط بوابة التوظيف الالكتروني ويستمر الى نهاية يوم الخميس 20/ 2/ 1439هـ الموافق 9/ 11/ 2017.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>