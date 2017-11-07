 عودة أول دفعة من المدنيين إلى الرقة بعد طرد داعش منها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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عودة أول دفعة من المدنيين إلى الرقة بعد طرد داعش منها

عودة أول دفعة من المدنيين إلى الرقة بعد طرد داعش منها
A girl holds a toy as she walks on the rubble of damaged buildings after an airstrike on the rebel-held besieged city of Douma, in the eastern Damascus suburb of Ghouta, Syria October 6, 2017. REUTERS/Bassam Khabieh
المناطق_وكالات

عاد مئات المدنيين إلى حي_المشلب أحد أحياء مدينة الرقة السورية، بعد الانتهاء من نزع الألغام منه، ضمن أول دفعة من السكان العائدين إلى المدينة بعد طرد تنظيم داعش منها.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية عن بدء مرحلة جديدة لتأهيل المدينة وإعادة سكانها إليها.

وكان حي المشلب أول حي سيطرت عليه  قوات_سوريا_الديمقراطية في الرقة بدعم من التحالف الدولي.

فيما أعلنت لجنة إعادة الإعمار في مجلس الرقة المدني أنها أرسلت آخر دفعة من آليات إزالة الأنقاض التي تسلمتها من التحالف، إلى حي المشلب لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية سيطرتها، في 17 أكتوبر، بشكل كامل على مدينة الرقة التي كانت تعد المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا.

وشكلت تلك السيطرة نكسة كبرى للتنظيم الذي مني في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا والعراق المجاور، أدت إلى تقلص مساحة “خلافته الإسلامية” المزعومة والتي أعلنها في البلدين منذ العام 2014.

وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، طلال سلو، قد أعلن في الـ 20 من أكتوبر المنقضي، رسمياً تحرير الرقة من داعش، وقال إنه سيتم تسليم إدارة الرقة إلى المجلس الأمني للمدينة، مشيداً بما وصفه بـالنصر التاريخي” الذي تحقق بعد دحر داعش.

وأضاف خلال كلمة له من قلب #الرقة، أن محافظة الرقة، بما فيها المدينة وريفها، ستكون جزءا من سوريا “لا مركزية اتحادية”. وقال “نتعهد بحماية حدود المحافظة ضد جميع التهديدات الخارجية، ونؤكد أن مستقبل محافظة الرقة سيحدده أهلها ضمن إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية اتحادية يقوم فيها أهالي المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم”.

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