العليمي: مساندة المملكة القوية لليمن أفشلت خطط أوباما بتسليم اليمن لإيران

شدد الدكتور “عبدالله العليمي”، مدير مكتب الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، على انه “لولا المساندة القوية من المملكة ودول التحالف العربي، بالإضافة لصمود وصلابة الرئيس هادي، في وجه ضغوط إدارة أوباما، ورفض خريطة كيري، لسقط اليمن بيد إيران”.

وأضاف أن “التفاهم الاستراتيجي السعودي الأمريكي اليوم يمثل حجر الزاوية في لجم الطموحات الإيرانية غير المشروعة، مؤكدًا أن المملكة تشكل اليوم طوق الحماية من السياسات الإيرانية العابثة بأمن واستقرار المنطقة، والمسؤولية تقتضي رص الصفوف خلفها لمجابهة هذا العبث”.

وقال أن “إدارة أوباما، قبيل مغادرتها البيت الأبيض، حاولت عبر وزير خارجيتها صياغة خريطته للتسوية، كانت تهدف لتثبيت سلطة الحوثيين لإيران وسلاحهم، وتطيح بالرئيس المنتخب وحكومته تحت مسمى الحلول السلمية”.

وأكد أن “إدارة أوباما، عملت في أسابيعها الأخيرة، على ترسيخ نفوذ إيران في المنطقة العربية، عبر سياسة القبول بالأمر الواقع خاصة في سوريا ولبنان واليمن”.

وحول استقالة الحريري أكد الدكتور العليمي، إن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، من منصبه، “تأتي كخاتمة طبيعية للسياسات التي تحاول التهجين بين الشرعيات والميليشيات”.

وقال العليمي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر” أن “اتفاق عون والحريري على تقاسم السلطة في لبنان، مع إبقاء نفوذ حزب الله وأسلحته وسيطرته على الأرض، إحدى نتائج هذه السياسات”.