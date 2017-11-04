 الطقس .. غبار على مكة والمدينة والجوف وأمطار على مرتفعات المناطق الجنوبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الطقس .. غبار على مكة والمدينة والجوف وأمطار على مرتفعات المناطق الجنوبية

الطقس .. غبار على مكة والمدينة والجوف وأمطار على مرتفعات المناطق الجنوبية
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف) في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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