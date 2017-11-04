مواطن يعثر على طفله “موؤدة” تحت التراب بمحافظة بيشة

عثر مواطن أثناء تنزهه في منطقة برية قريبة من محافظة “بيشة”، على رضيعة لا يتجاوز عمرها “7” أيام، دُفنت تحت الأرض لكنها لا تزال على قيد الحياة.

وقال المواطن وفقاً لـ”عكاظ” إنه “أثناء تنزهه سمع صوتًا يخرج من حفرة مغطاة بالتراب، فقام بنبشها، ليتفاجأ بمولودة ملفوفة في قطعة قماش لا تزال على قيد الحياة، فأبلغ الجهات الأمنية، التي حضرت للموقع.

وأكد الناطق الإعلامي لصحة “بيشة”، أن الشرطة “باشرت الحالة، وأحضرت الطفلة للمستشفى، حيث تبين أنها حديثة الولادة”، مشيرًا إلى أنها “تتمتع بصحة جيدة، وتم تحويلها إلى قسم الحضانة”.