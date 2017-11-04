 وزير الاتصالات: تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يعزز ثقة المستثمرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير الاتصالات: تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يعزز ثقة المستثمرين

وزير الاتصالات: تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يعزز ثقة المستثمرين
المناطق - واس

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أنّ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم ذات العلاقة بقضايا الفساد العام هو قرار بُنيَّ على الشفافية والعدالة ويضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن ويعزز ثقة المستثمرين, مستبشراً بمستقبل مشرق لاقتصاد الوطن في بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين في ظل الشفافية والنزاهة التي هي الأساس نحو التنمية الشاملة للبلاد.
وأوضح السواحة إلى أن جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والتوسع في تحقيق التحول الرقمي لتطوير حكومة إلكترونية ومجتمع واقتصاد رقمي، يعتبر من الإجراءات التي تصب مباشرة في فائدة مكافحة الفساد، وهي المنهجية التي تطبقها الدول الكبرى، حيث تسعى كثير من الدول إلى تطوير برامج ومبادرات تعزز من قطاع تكنولوجيا المعلومات وتفعيل نظام البيانات الإلكترونية وتبادل الوثائق.
وأضاف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن تكليف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- برئاسة هذه اللجنة يؤكد اهتمام و حرص خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على محاربة الفساد واستمرار الخطوات الجادة نحو تحقيق النزاهة والشفافية ودعم مبدأ الحياة الكريمة في وطن يستحق منا كل إخلاص وأمانة.

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