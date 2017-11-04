 الأمم المتحدة تطالب السفن في مينائي “الحديدة والصليف” بالمغادرة فورًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

للعام الثاني على التوالي : صحة حائل تحقق المركز الاول في السلامة الغذائية إزالة تعدي على أرض مخصصة لمسجد أقام عليه مواطن استراحة خاصة بالرياض ترامب يمدد العقوبات الأمريكية ضد إيران سنة أخرى تفجير يستهدف محطة تلفزيونية خاصة في كابل الحريري يغادر الرياض متوجها إلى أبوظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد الأمم المتحدة تطالب السفن في مينائي “الحديدة والصليف” بالمغادرة فورًا الأكل وحيدا.. ضرره أكثر مما تتخيل اجتماع لـ200 دولة لإبطاء تغير المناخ ووضع “كتاب قواعد” مجلس الأمن يطالب ميانمار السماح لمسلمي الروهينجا بالعودة لديارهم ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني وزير الاتصالات: تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يعزز ثقة المستثمرين مواطن يعثر على طفله “موؤدة” تحت التراب بمحافظة بيشة

الأمم المتحدة تطالب السفن في مينائي “الحديدة والصليف” بالمغادرة فورًا

الأمم المتحدة تطالب السفن في مينائي “الحديدة والصليف” بالمغادرة فورًا
المناطق - الرياض

طالبت الأمم المتحدة، مساء أمس الإثنين، السفن التجارية الراسية في مينائي “الحديدة والصليف”، اليمنيين الخاضعين لسيطرة مليشيا الحوثيين وحليفهم المخلوع، بمغادرة المينائين فورًا دون تأخير.
جاء هذا الطلب خلال رسالة بعث بها فريق آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة “أونفيم” المسؤول عن تفتيش السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ اليمنية والمتواجد في مكتب جيبوتي، وفقا لوكالة “الأناضول” التركية.
وشدد فريق (أونفيم) على السفن أنه يجب مغادرة المينائين فورا والإبحار إلى أي ميناء آخر وقال الفريق: “إن ذلك التحذير يأتي لضمان سلامة الطاقم والسفن والبضائع”، دون تقديم معلومات حول طبيعة التهديدات المحتملة للسفن.
ويأتي هذه الطلب بعد يوم من إعلان التحالف العربي، الذي تقوده المملكة، بإغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، بشكل مؤقت.
في ظل الاتهامات الموجهة ضد إيران بـ”تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية”، والذي اعتبر “عدوانًا عسكريًا سافرًا ومباشرًا، قد يرقى لاعتباره عملًا من أعمال الحرب ضد المملكة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>