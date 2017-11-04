الأمم المتحدة تطالب السفن في مينائي “الحديدة والصليف” بالمغادرة فورًا

طالبت الأمم المتحدة، مساء أمس الإثنين، السفن التجارية الراسية في مينائي “الحديدة والصليف”، اليمنيين الخاضعين لسيطرة مليشيا الحوثيين وحليفهم المخلوع، بمغادرة المينائين فورًا دون تأخير.

جاء هذا الطلب خلال رسالة بعث بها فريق آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة “أونفيم” المسؤول عن تفتيش السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ اليمنية والمتواجد في مكتب جيبوتي، وفقا لوكالة “الأناضول” التركية.

وشدد فريق (أونفيم) على السفن أنه يجب مغادرة المينائين فورا والإبحار إلى أي ميناء آخر وقال الفريق: “إن ذلك التحذير يأتي لضمان سلامة الطاقم والسفن والبضائع”، دون تقديم معلومات حول طبيعة التهديدات المحتملة للسفن.

ويأتي هذه الطلب بعد يوم من إعلان التحالف العربي، الذي تقوده المملكة، بإغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، بشكل مؤقت.

في ظل الاتهامات الموجهة ضد إيران بـ”تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية”، والذي اعتبر “عدوانًا عسكريًا سافرًا ومباشرًا، قد يرقى لاعتباره عملًا من أعمال الحرب ضد المملكة”.