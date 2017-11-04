الحريري يغادر الرياض متوجها إلى أبوظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد

غادر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، الرياض، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى أبوظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد بحسب مراسل قناة “RT” .

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل، أمس الاثنين، الحريري في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

كذلك أعلن وزير الخارجية، عادل الجبير، أن الحريري يمكنه مغادرة السعودية في أي وقت يريد، مؤكدا أن السعودية لم تطلب أو تجبر رئيس الوزراء اللبناني على الاستقالة، مضيفا أن “حزب الله” هو من دفعه إلى ذلك، من خلال تدخلاته وعرقلة جهوده في الحكومة اللبنانية.

وقد أعلن رئيس الوزراء اللبناني استقالته من منصبه السبت الماضي، في خطوة غير متوقعة اتخذها خلال زيارته إلى السعودية. وهاجم الحريري بشدة، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض وبثتها قناة “العربية”، كلا من إيران و”حزب الله”، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.