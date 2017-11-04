تفجير يستهدف محطة تلفزيونية خاصة في كابل

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن انفجارا هز، اليوم الثلاثاء، مبنى قناة تلفزيونية محلية وسط العاصمة الأفغانية كابل.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان من عمال القناة أن محطة تلفزيونية خاصة في كابل تعرضت لهجوم من قبل شخص مجهول دخل مبنى المحطة بعد أن وقع الانفجار.

ولا تتوافر حتى الآن معلومات حول وقوع أضرار أو عن هوية المهاجم.

من جهتها، أفادت قناة “1 تي في” المحلية بأن إطلاقا للنار اندلع في مبنى محطة “شامشاد” التلفزيونية بعد الانفجار.

ونقلت القناة عن موظف المحطة، شاهمات ستانيكزاي، أنه رأى عددا من زملائه قتلوا أو أصيبوا بجروح. وأضاف أن 3 أشخاص تسللوا إلى المبنى.

وقال مصدر أمني أفغاني أن مقاتلين يرتديان زي الشرطة دخلا المبنى بعد التفجير الانتحاري، مضيفا أن الحراس قتلوا أحدهما. وأشار المصدر إلى أن القناة أوقفت بثها.

ونفت حركة طالبان تورطها في هذا الاعتداء.