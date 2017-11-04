 ترامب يمدد العقوبات الأمريكية ضد إيران سنة أخرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ترامب يمدد العقوبات الأمريكية ضد إيران سنة أخرى

ترامب يمدد العقوبات الأمريكية ضد إيران سنة أخرى
المناطق - وكالات

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد إيران سنة 1979 لمدة سنة أخرى.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم “تُطبَّع”، وأن ترامب قرر على أساس ذلك “تمديد نظام الطوارئ، الذي تم إعلانه وفقا للمرسوم التنفيذي 12170 بخصوص إيران”.

يذكر أن طلبة إسلاميين يطلقون على أنفسهم تسمية “تلاميذ الخميني” (قائد الثورة الإسلامية)، قاموا باقتحام مبنى السفارة الأمريكية في طهران في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1979، تحت ذريعة أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية تمثل “عش تجسس ومؤامرات ضد إيران”.

كما قام “تلامذة الخميني” بأخذ سلاح الحراس، واعتقلوا نحو 90 شخصا. وقد أدى ذلك إلى قطع الولايات المتحدة لعلاقاتها الدبلوماسية مع إيران، ولم تُستأنف إلى يومنا هذا.

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