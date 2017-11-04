للعام الثاني على التوالي : صحة حائل تحقق المركز الاول في السلامة الغذائية

حققت صحة حائل ممثلة في برنامج السلامة الغذائية بقسم صحة البيئة بإدراة الصحة العامة المركز الأول على مستوى المملكة للمرة الثانية على التوالي جاء ذلك في التقييم الدوري الذي تعده وزارة الصحة لتقييم أداء المناطق و الذي انعقد في الرياض مؤخرا بحضور مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة و الصحة المهنية بوزارة الصحة د. محمود بن يوسف لبد حيث تسلم رئيس قسم صحة البيئة بمنطقة حائل مهل العنزي و منسق برنامج السلامة الغذائية بمنطقة حائل د. ولاء الدين مبارك حسين شهادات الشكر و درع المركز الأول. فيما أكد مساعد المدير العام للصحة العامة د. ابراهيم بن حمود الغربي حرص إدارته على تحقيق التميز في كل المجالات