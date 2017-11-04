 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع اتفاقية تفاهم بين إمارة منطقة الحدود الشمالية والجمعية السعودية للجودة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع اتفاقية تفاهم بين إمارة منطقة الحدود الشمالية والجمعية السعودية للجودة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع اتفاقية تفاهم بين إمارة منطقة الحدود الشمالية والجمعية السعودية للجودة
المناطق - عرعر

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة, توقيع اتفاقية مشروع الجودة بين إمارة منطقة الحدود الشمالية يمثلها وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس, والجمعية السعودية للجودة التي مثلها رئيس فرع الجمعية بالمنطقة الدكتور جاسر العنزي .
وشدد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية تفعيل دور فرع الجمعية السعودية للجودة، في المنطقة لتؤدي رسالتها في الإسهام بتحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في كافة القطاعات، آملاً أن تسهم هذه الاتفاقية بعلاج المشكلات وتشخيص المعوقات، ومن ثم رفع نسبة الرضا والأداء بشكل عام إلى ما يحقق التطلعات الوطنية .
وأشار سموه إلى أن الآمال معقودة على أعضاء الجمعية لرفع مستوى الجودة في كل المجالات، والإسهام في نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتقديم الوعي والمعرفة والتعاون المشترك, لافتاً إلى أن الاهتمام بمعايير الجودة أصبح من الاهتمامات الرئيسة لدى العاملين بالقطاعات والجهات الحكومية والخاصة .
ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية جميع القطاعات الحكومية بالتعاون مع الجمعية والالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030  التي تستهدف استثمار قدرات بلادنا الكبيرة للمزيد من القوة الاقتصادية في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – .
من جانبه أوضح رئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة، أن لدى الجمعية أهداف متمثّلة في نشر ثقافة الجودة والوصول بالجمعية لتكون هي المرجع، والمصدر الرئيسي للجودة ومفاهيمها وتطبيقاتها على مستوى المنطقة, معربا عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على دعمه لأعمال الجمعية, واهتمامه بنشر ثقافة الجودة في منطقة الحدود الشمالية .

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