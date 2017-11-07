رفعت بلدية سلوى التابعة لامانة الاحساء حوالي 6 آلاف طن من الكثبان الرملية الزاحفة عن مسارات المنازل في الهجر التابعة للمدينة لتيسير حركة تنقل الأهالي والمركبات ، وأشار رئيس البلدية المهندس جهز بن عوض المطيري الى ان ذلك يأتي ضمن اعمال البلدية في تعزيز الجوانب الخدمية في تلك الهجر خدمةً للمواطنين ، مردفاً وتمثل هذه الخدمة خطة سنوية يستمر تنفيذها طوال العام بهدف إزاحة الرمال الزاحفة عن المسارات الداخلية للهجر ، بالتزامن مع تنفيذ الخدمات البلدية الأخرى من إزالة ” الحشائش ” واعمال النظافة العامة ورش المبيدات الحشرية ، مشيراً الى ان البلدية نفذت خطتها الدورية لصيانة فوانيس أعمدة الانارة بطريق سلوى العام .
ويضيف المطيري ، أنه خلال جولات المتابعة الشاملة لدعم الجهود الرقابية لرصد مخالفي أنظمة الصحة العامة فقد تم ضبط وازالة عدد من ” المباسط المخالفة ” والتي تُدار من قبل ” عمالة وافدة ” وذلك على امتداد الطريق العام للمدينة ، وبحسب النظام البلدي والتعليمات المتبعة فقد تم حجز ومصادرة جميع المضبوطات وماتشمله من مواد غذائية وسلع استهلاكية وتطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة الوزارية بحق المخالفين .
وأضاف المطيري، أن بلدية سلوى وبتوجيه من أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم تكثف جهودها لاعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية للمشاريع الخدمية في مدينة سلوى والهجر التابعة لها.
بلدية سلوى .. رفع 6 آلاف طن ” كثبان رملية ” زاحفة في الهجر
رفعت بلدية سلوى التابعة لامانة الاحساء حوالي 6 آلاف طن من الكثبان الرملية الزاحفة عن مسارات المنازل في الهجر التابعة للمدينة لتيسير حركة تنقل الأهالي والمركبات ، وأشار رئيس البلدية المهندس جهز بن عوض المطيري الى ان ذلك يأتي ضمن اعمال البلدية في تعزيز الجوانب الخدمية في تلك الهجر خدمةً للمواطنين ، مردفاً وتمثل هذه الخدمة خطة سنوية يستمر تنفيذها طوال العام بهدف إزاحة الرمال الزاحفة عن المسارات الداخلية للهجر ، بالتزامن مع تنفيذ الخدمات البلدية الأخرى من إزالة ” الحشائش ” واعمال النظافة العامة ورش المبيدات الحشرية ، مشيراً الى ان البلدية نفذت خطتها الدورية لصيانة فوانيس أعمدة الانارة بطريق سلوى العام .
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