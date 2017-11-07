 بلدية سلوى .. رفع 6 آلاف طن ” كثبان رملية ” زاحفة في الهجر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بلدية سلوى .. رفع 6 آلاف طن ” كثبان رملية ” زاحفة في الهجر

بلدية سلوى .. رفع 6 آلاف طن ” كثبان رملية ” زاحفة في الهجر
المناطق - سلوى

رفعت بلدية سلوى التابعة لامانة الاحساء حوالي 6 آلاف طن من الكثبان الرملية الزاحفة عن مسارات المنازل في الهجر التابعة للمدينة لتيسير حركة تنقل الأهالي والمركبات ، وأشار رئيس البلدية المهندس جهز بن عوض المطيري الى ان ذلك يأتي ضمن اعمال البلدية في تعزيز الجوانب الخدمية في تلك الهجر خدمةً للمواطنين ، مردفاً وتمثل هذه الخدمة خطة سنوية يستمر تنفيذها طوال العام بهدف إزاحة الرمال الزاحفة عن المسارات الداخلية للهجر ، بالتزامن مع تنفيذ الخدمات البلدية الأخرى من إزالة ” الحشائش ” واعمال النظافة العامة ورش المبيدات الحشرية ، مشيراً الى ان البلدية نفذت خطتها الدورية لصيانة فوانيس أعمدة الانارة بطريق سلوى العام .
ويضيف المطيري ، أنه خلال جولات المتابعة الشاملة لدعم الجهود الرقابية لرصد مخالفي أنظمة الصحة العامة فقد تم ضبط وازالة عدد من ” المباسط المخالفة ” والتي تُدار من قبل ” عمالة وافدة ” وذلك على امتداد الطريق العام للمدينة ، وبحسب النظام البلدي والتعليمات المتبعة فقد تم حجز ومصادرة جميع المضبوطات وماتشمله من مواد غذائية وسلع استهلاكية وتطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة الوزارية بحق المخالفين .
وأضاف المطيري، أن بلدية سلوى وبتوجيه من أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم تكثف جهودها لاعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية للمشاريع الخدمية في مدينة سلوى والهجر التابعة لها.

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