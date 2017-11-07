‏بلدية الخرج تقوم بحملة لتنظيم سوق الماشية

بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، تواصل وكالة الخدمات متمثلة بإدارة الأسواق أعمالها الرقابية داخل سوق الماشية وكذلك آلية تنظيم الباعة في أيام الذروة وتطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية على الباعة وعلى الأحواش ، هذا وتقوم إدارة الأسواق بحملات مكثفة لتنظيم السيارات داخل نطاق السوق أيام السبت والأثنين وذلك بالتعاون مع الشركة المشغلة للسوق والتي تم فيها تكثيف عدد المراقبين لتنظيم الحراج الاسبوعي ، وكذلك متابعة الأحواش الحديثة التي تتواجد خارج السوق الذي حددها نظام البلديات الصادر عام 1397، وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي ملاحظات ليستوجب تواجد فرق أمنية لتنظيم الحركة المرورية خارج السوق .