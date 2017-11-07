 مدني الباحة يوجه بتكثيف التدريب وتحديد المواقع الخطرة والنقاط الحرجة بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدني الباحة يوجه بتكثيف التدريب وتحديد المواقع الخطرة والنقاط الحرجة بالمنطقة

مدني الباحة يوجه بتكثيف التدريب وتحديد المواقع الخطرة والنقاط الحرجة بالمنطقة
المناطق-الباحة

وجه مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحه العميد علي بن خضران المنتشري كافة مدراء الادارات العامه والادارات الخارجيه بتحديث خطة الامطار والاسناد ومراجعة الخطط الاستباقيه وتحديد المواقع الخطره والنقاط الحرجه مع تكثيف التدريب على راس العمل لمواجهة الاخطار المحتمله للحاله الجويه القادمه واهاب على اهمية وجود كافة المعلومات الخاصه بالخطه العامه للامطار ووسائل الاتصال بالجهات ذات العلاقه بغرف العمليات لتطبيقها عند الحاجه كما شدد على انهاء اعطال الاليات وخاصه الثقيله منها وباسرع وقت كما اكد على جاهزيه فرق الدفاع المدني لاستقبال اي بلاغ وعلى مدار الساعه على الرقم 998.
واهاب العميد علي المنتشري بجميع المواطنين والمقيمين الى عدم المجازفه في عبور الاوديه والاستماع الى تعليمات وتنبيهات الدفاع المدني متمنياً للجميع السلامه الدائمه .

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