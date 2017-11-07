 الاتصالات وتقنية المعلومات تحقق جائزة أفضل تطبيق حكومي في الشرق الأوسط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الاتصالات وتقنية المعلومات تحقق جائزة أفضل تطبيق حكومي في الشرق الأوسط

الاتصالات وتقنية المعلومات تحقق جائزة أفضل تطبيق حكومي في الشرق الأوسط
المناطق-الرياض

حققت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جائزة أفضل تطبيق حكومي في الشرق الأوسط لعام 2017م في مجال أتمتة إجراءات العمل إلكترونياً وذلك على منصة (K2) المتخصصة في توفير أنظمة إدارة إجراءات العمل.
وقالت الهيئة إن الجائزة تهدف إلى إبراز الإنجازات المتميزة للعملاء على مستوى الشرق الأوسط في مجال أتمتة إجراءات العمل (Business Process Automation) على منصة K2.
يذكر أن قطاع الاتصالات في المملكة قد حقق مراتب ريادية على المستويين الإقليمي والدولي؛ إذ جاءت المملكة الأولى في تطبيق وإتاحة الامتداد الآمن (DNSSEC) على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لمؤشر استخدام وتفعيل الامتداد الآمن حول العالم – المعتمد من جمعية الإنترنت (The Internet Society-ISOC)، وحققت المركز الـ (3) في نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة، المركز الـ (7) في أهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة المستقبلية، المركز الـ (7) في مدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، والمركز الـ (15) في انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، وذلك فقاً للتقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات .

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