إصحة البيئة بأمانة الشرقية تتلف أكثر من ٣٤٢ كيلو من مستحضرات طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

أتلفت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية مجموعة من المستحضرات مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الصحة في المنطقة الشرقية.

وأوضح مدير عام إدارة صحة البيئة التابعة لوكالة الخدمات في أمانة المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن عبد الرحمن الشهيل في بيان صحافي:، أن إدارة صحة البيئة قامت في الفترة ما بين ٠١/١٠/١٤٣٨هـ وحتى ٠٧/٠٢/1٤٣٩هـ بجولات ميدانية عديدة مع عدد من الجهات المختصة على محلات العطارة والادعاءات الطبية في أماكن مختلفة من حاضرة الدمام، مشيرا الى أنه تم إتلاف أكثر من ٣٤٢ كيلو و ١٢٩ لتر، لافتا الى خطورة هذه المستحضرات التي قد تحتوي على مواد ضارة انتهاء تاريخ الصلاحية لبعضها التي قد تضر المستهلكين.

وشدد على جميع المستهلكين بعدم شراء أي مستحضر إلا بعد التأكد من أنه مرخص من الجهات المعنية التي تخضع للفحص والتأكد من محتواها قبل عرضها للبيع وعدم تصديق أي ادعاء طبي لمجرد كتابته على العبوة أو ترشيح أصحاب المنشآت التي تبيع هذه المستحضرات معتبرا أن وعي المستهلكين هو خط الدفاع الأول للمحافظة على صحته وسلامته.

وأكد على أن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة أي تجاوز للأنظمة والتعليمات الخاصة بمحلات العطارة والأنشطة التابعة لها لرصد من يخالف الأنظمة والتعليمات وشروط ومواصفات بيع منتجات العطارة، مشيدا بعمل اللجنة التي تواصل عملها بشكل مستمر لحماية المستفيدين من أي مواد ضارة.

ودعا مدير عام إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشهيل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.