 الأمير سعود بن نايف لمسؤولي مركز زاد الحكمة : احرصوا على أن يكون للمرأة نصيبٌ من مبادراتكم.. واعملوا وفق أفضل الممارسات التنموية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف لمسؤولي مركز زاد الحكمة : احرصوا على أن يكون للمرأة نصيبٌ من مبادراتكم.. واعملوا وفق أفضل الممارسات التنموية

الدمام - عبدالله السعيدي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) الموقع الإلكتروني لمركز زاد الحكمة للاستشارات التعليمية والتربوية، الذي يشرف عليه الدكتور إبراهيم بن مبارك بوبشيت.

واطلع سموه على برامج المركز، منوهاً سموه بدور مركز الاستشارات والدراسات في تقديم صورة واضحة، مشدداً سموه على أهمية أن تعمل هذه المراكز وفق أحدث وأفضل الممارسات العالمية والمحلية في مجال التنمية، مشيداً سموه بالمبادرات التي يعمل مركز زاد الحكمة على تنفيذها، داعياً يحفظه الله للشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى الأثر التنموي المنشود، كما شدد سموه على أهمية أن يعمل المركز لإطلاق المبادرات التي تتناسب مع احتياج المجتمع، وأن تشمل البرامج والمبادرات الخاصة بالشباب والفتيات على تحصينهم من الأفكار المتطرفة والغلو، وتأهيل الأيتام والأرامل والمطلقات للاستعفاف والاستغناء عن مذلة السؤال، وأن يكون للمرأة والأطفال نصيبٌ وافر من برامج المركز، متمنياً سموه للمركز والقائمين عليه التوفيق والسداد.

من جهته قدم الدكتور إبراهيم أبو بشيت الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه واهتمامه بالمبادرات التنموية التي تخدم مجتمع المنطقة الشرقية، مقدماً باسمه وباسم منسوبي المركز الشكر والتقدير لسموه على كل ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ سديدة، تضيف لعمل المركز وترتقي به وبعمله.

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