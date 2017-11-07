مدير تعليم الطائف يواصل جولاته على المدارس ويحضر أحد الدروس النموذجية

واصل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي جولاته الميدانية للمدارس للاطمئنان على مستوى الاداء التعليمي وسير العملية التعليمية بها ، حيث وقف اليوم الثلاثاء على مدارس تربية الابناء الاهلية بحضور مدير مكتب التعليم الاهلي الاستاذ محمد بن سعد البقمي ، والتقى النفيعي بمنسوبي المدارس وشارك الطلاب في حضور أحد الدروس النموذجية في المرحلة الابتدائية ، كما دشن الصالة الرياضية بالمدرسة والتي تم تجهيزها بأحدث الادوات الرياضية الحديثة والتي ستقدم خدماتها لطلاب المدرسة . كما زار النفيعي طلاب المرحلة الثانوية منوها بجهودهم في اختبارات القدرات خلال الفترات الماضية وما حققوه من نتائج جيدة . ونوه النفيعي بجهود المدرسة تجاه ابنائهم الطلاب وكذلك دورها في تدريب طلاب المرحلة الثانوية على اختبارات القدرات والاجواء التنافسية التي خلقتها المدرسة بين الطلاب من خلال اختبارات القدرات التجريبية التي تنفذها المدرسة للطلاب وتحفيزهم لتحقيق افضل النتائج.

من جهة أخرى دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي مشروع جائزة الانضباط المدرسي لمدارس مكتب التعليم بجنوب الطائف بحضور مدير المكتب الاستاذ سليمان السواط ومساعديه وعدد من المشرفين التربويين ويهدف مشروع الجائزة لتحقيق الانضباط المدرسي بمدارس المكتب والمساهمة الفاعلة في تطبيق مقترحات وزارة التعليم المؤدية لذلك. حيث اشاد النفيعي بالمشروع مؤكداً انه مشروع متميز ورائد لما له من دور في تحفيز الميدان والدفع نحو الابداع والانجاز والعمل بدافعية كبيرة ، ومؤكدا على اهمية الانضباط المدرسي لتحقيق عمل تعليمي جاد ومتميز . مقدما الشكر للقائمين على المشروع ومتمنيا المزيد من المبادرات المتميزة لخدمة الميدان التربوي.