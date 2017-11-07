 اعتماد مهرجان ربيع الوادي للتسوق والترفيه بوادي الدواسر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل إمارة القصيم: على مؤسساتنا التعليمية دور في وقاية الشباب من المخدرات اعتماد مهرجان ربيع الوادي للتسوق والترفيه بوادي الدواسر انطلاق فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م بمشاركة 22 شخصية حكومية وإقتصادية مدير تعليم الطائف يواصل جولاته على المدارس ويحضر أحد الدروس النموذجية الأمير سعود بن نايف لمسؤولي مركز زاد الحكمة : احرصوا على أن يكون للمرأة نصيبٌ من مبادراتكم.. واعملوا وفق أفضل الممارسات التنموية إصحة البيئة بأمانة الشرقية تتلف أكثر من ٣٤٢ كيلو من مستحضرات طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية الاتصالات وتقنية المعلومات تحقق جائزة أفضل تطبيق حكومي في الشرق الأوسط مدني الباحة يوجه بتكثيف التدريب وتحديد المواقع الخطرة والنقاط الحرجة بالمنطقة ‏بلدية الخرج تقوم بحملة لتنظيم سوق الماشية بلدية سلوى .. رفع 6 آلاف طن ” كثبان رملية ” زاحفة في الهجر الهيئة الملكية بالجبيل تطلق أنشطتها المسائية بـ(600) طالب «بلدية القطيف» تصدر 1601 رخصة إنشائية لأكثر من مليوني متر خلال العام الماضي

اعتماد مهرجان ربيع الوادي للتسوق والترفيه بوادي الدواسر

اعتماد مهرجان ربيع الوادي للتسوق والترفيه بوادي الدواسر
المناطق /شاجع الدوسري
 اعتمد سعادة محافظ وادي الدواسر رئيس اللجنة العليا للمهرجانات والفعاليات بالمحافظة عبدالله بن سليمان المبارك إقامة مهرجان ربيع الوادي للتسوق والترفيه مطلع الشهر القادم لمدة 30 يوماً.
ويهدف المهرجان الذي تشرف عليه محافظة وادي الدواسر والبلدية إلى تحقيق أهداف معرفية واقتصادية وثقافية وسياحية من خلال إقامة فعاليات وأنشطة تسويقية واجتماعية وترفيهية مختلفة تخدم المجتمع ، ويشتمل على العديد من البرامج والفعاليات.
ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات التسويقية والأمسيات الشعرية والعروض الفلكلورية بمشاركة العديد من الشعراء وفرق الفنون الشعبية بجانب عروض الألعاب والحرف القديمة والسوق الشعبي للمأكولات ومعرض لتاريخ وادي الدواسر ومكتبة للصور الفوتوغرافية القديمة وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتنوعة  .
يذكر أن مهرجان ربيع الوادي للتسوق والترفيه تم اعتماده من قبل اللجنة العليا للمهرجانات والفعاليات بالمحافظة برئاسة المحافظ ضمن 7 مهرجانات للعام الحالي 1439هـ هي : احتفال اليوم الوطني 87 ومهرجان وادينا تراث وأصالة 39 و مهرجان العبري ومهرجان التمور ومهرجان للأسر المنتجة ومهرجان الحبحب , وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتطوير محافظة وادي الدواسر والتي تتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>