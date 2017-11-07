اعتماد مهرجان ربيع الوادي للتسوق والترفيه بوادي الدواسر

اعتمد سعادة محافظ وادي الدواسر رئيس اللجنة العليا للمهرجانات والفعاليات بالمحافظة عبدالله بن سليمان المبارك إقامة مهرجان ربيع الوادي للتسوق والترفيه مطلع الشهر القادم لمدة 30 يوماً.

ويهدف المهرجان الذي تشرف عليه محافظة وادي الدواسر والبلدية إلى تحقيق أهداف معرفية واقتصادية وثقافية وسياحية من خلال إقامة فعاليات وأنشطة تسويقية واجتماعية وترفيهية مختلفة تخدم المجتمع ، ويشتمل على العديد من البرامج والفعاليات.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات التسويقية والأمسيات الشعرية والعروض الفلكلورية بمشاركة العديد من الشعراء وفرق الفنون الشعبية بجانب عروض الألعاب والحرف القديمة والسوق الشعبي للمأكولات ومعرض لتاريخ وادي الدواسر ومكتبة للصور الفوتوغرافية القديمة وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتنوعة .

يذكر أن مهرجان ربيع الوادي للتسوق والترفيه تم اعتماده من قبل اللجنة العليا للمهرجانات والفعاليات بالمحافظة برئاسة المحافظ ضمن 7 مهرجانات للعام الحالي 1439هـ هي : احتفال اليوم الوطني 87 ومهرجان وادينا تراث وأصالة 39 و مهرجان العبري ومهرجان التمور ومهرجان للأسر المنتجة ومهرجان الحبحب , وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتطوير محافظة وادي الدواسر والتي تتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .