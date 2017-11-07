مرثية لـ الشاعر والأديب الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي في الأمير منصور بن مقرن ومرافقية

كتب الشاعر والأديب الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي مرثية في صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير ومرافقية سليمان بن محمد الجريش وكيل إمارة منطقة عسير ومحمد بن سعود أبونقطة المتحمي محافظ محايل عسير وصالح بن عبدالله القاضي أمين منطقة عسير والمهندس فهد بن محمد الفرطيش مدير عام الشؤون الزراعية بعسير وخالد بن محمد الحميد مدير عام المراسم وسعود السهلي مرافق سمو نائب أمير منطقة عسير والنقيب عبدالله الشهري ومساعد قائد الطائرة ، الذين وافاهم الأجل إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في “جرف ريده” في الجزء الشرقي من محمية ريده المعروفة التي تقع جنوب منتزه السوده؛ وإلى الغرب من مدينة أبها ١٩ كيلو متراً تقريباً.