 مرثية لـ الشاعر والأديب الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي في الأمير منصور بن مقرن ومرافقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6933.46 نقطة وزارة العدل تدشن خدمة كتابات العدل المتنقلة لخدمة المرابطين تسهيلاً وتسريعاً لإجراء العمل التوثيقي للجنود المرابطين الاتصالات وتقنية المعلومات تكمل تنفيذ المشروع الأول لإيصال الانترنت بسرعات عالية للمناطق النائية الانتربول السعودي يسترد مطلوباً هندياً على خلفية اختلاس من إحدى الشركات العاملة بالمملكة وكيل امارة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي الحمدي الجبير: صاروخ إيران عمل حربي وحزب الله أطلقه من اليمن أمير مكة المكرمة يرفع تعازيه وتعازي أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير منصور بن مقرن مجلس الوزراء يثمن صدور أمر خادم الحرمين بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام مرثية لـ الشاعر والأديب الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي في الأمير منصور بن مقرن ومرافقية خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من رئيس دولة الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد في وفاة الأمير منصور بن مقرن وكيل إمارة القصيم: على مؤسساتنا التعليمية دور في وقاية الشباب من المخدرات

مرثية لـ الشاعر والأديب الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي في الأمير منصور بن مقرن ومرافقية

مرثية لـ الشاعر والأديب الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي في الأمير منصور بن مقرن ومرافقية
أ.د./زاهر بن عواض الألمعي

كتب الشاعر والأديب الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي مرثية في صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير ومرافقية سليمان بن محمد الجريش وكيل إمارة منطقة عسير ومحمد بن سعود أبونقطة المتحمي محافظ محايل عسير وصالح بن عبدالله القاضي أمين منطقة عسير والمهندس فهد بن محمد الفرطيش مدير عام الشؤون الزراعية بعسير وخالد بن محمد الحميد مدير عام المراسم وسعود السهلي مرافق سمو نائب أمير منطقة عسير والنقيب عبدالله الشهري ومساعد قائد الطائرة ، الذين وافاهم الأجل إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في “جرف ريده” في الجزء الشرقي من محمية ريده المعروفة التي تقع جنوب منتزه السوده؛ وإلى الغرب من مدينة أبها ١٩ كيلو متراً تقريباً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>