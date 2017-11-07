أمير مكة المكرمة يرفع تعازيه وتعازي أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير منصور بن مقرن

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب الملكي الأمير خالد الفيصل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز _يحفظه الله_ في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير (يرحمه الله)

وقال أمير مكة في برقية خطية: “سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز _يحفظه الله_ ببالغ الحزن والأسى أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة صادق التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة عسير ( يرحمه الله ) إثر تحطم الطائرة المروحية التي تقلّه ومرافقيه ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد ومرافقيه بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يُلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء “.

وبعث أمير منطقة مكة المكرمة برقية عزاء مماثلة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قال فيها : “ببالغ الحزن والأسى أرفع لسموكم الكريم بإسمي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة صادق التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة عسير – يرحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي تقلّه ومرافقيه ، سائلين الله – عز وجل – أن يتغمد الفقيد ومرافقيه بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يُلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء”.

كما بعث سموه برقية عزاء لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود قائلاً: “ببالغ الحزن والأسى أرفع لسموكم الكريم بإسمي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة صادق التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة عسير – يرحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي تقلّه ومرافقيه ، سائلين الله – عز وجل – أن يتغمد الفقيد ومرافقيه بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته، ولسموكم الكريم الصبر وحسن العزاء”.