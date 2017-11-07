الجبير: صاروخ إيران عمل حربي وحزب الله أطلقه من اليمن

قال معالي وزير الخارجية الأستاذ “عادل الجبير”، إن الصاروخ الذي أطلق في محاولة لاستهداف العاصمة الرياض، إيراني المصدر، واصفاً ذلك بـ”العمل الحربي”.

ووصف معاليه خلال لقاء حصري مع قناة “سي إن إن” إطلاق الصاروخ بالعمل العدائي والخطير للغاية، مشيراً “أنه ليس المرة الأولى التي تقوم بها إيران بذلك عبر عملائها في المنطقة كـ”حزب الله” و”الحوثيين”.

وقال الجبير أن الصاروخ الذي أطلق على الرياض يشبه الصاروخ الذي اطلق على محافظة “ينبع” في وقت سابق، مشيراً أنه صنع في إيران ثم فكك ليسهل تهريبه لليمن، وأعيد تركيبه هناك بمساعدة خبراء إيرانيين، ثم أطلق على المملكة.

مؤكداً أن أغلب الأجزاء التي عثر عليها من حطام الصاروخ كتب عليها، كلمات باللغة الفارسية، ولا يوجد هناك شك في ان مصدرها إيراني.

وأضاف: ” أنه لا يمكن لإيران ان تستهدف المواقع السعودية ثم تتوقع منا عدم اتخاذ خطوات ضدها، مشيراً أن البد “51” من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع معاليه: “الإيرانيون لا يمكنهم التدخل هكذا بشؤون المنطقة سواءً في “لبنان، العراق، سوريا، اليمن، البحرين” ثم تتوقع أن يمر بشكل سهل،