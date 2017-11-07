 الجبير: صاروخ إيران عمل حربي وحزب الله أطلقه من اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجبير: صاروخ إيران عمل حربي وحزب الله أطلقه من اليمن أمير مكة المكرمة يرفع تعازيه وتعازي أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير منصور بن مقرن مجلس الوزراء يثمن صدور أمر خادم الحرمين بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام مرثية لـ الشاعر والأديب الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي في الأمير منصور بن مقرن ومرافقية خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من رئيس دولة الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد في وفاة الأمير منصور بن مقرن وكيل إمارة القصيم: على مؤسساتنا التعليمية دور في وقاية الشباب من المخدرات اعتماد مهرجان ربيع الوادي للتسوق والترفيه بوادي الدواسر انطلاق فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م بمشاركة 22 شخصية حكومية وإقتصادية مدير تعليم الطائف يواصل جولاته على المدارس ويحضر أحد الدروس النموذجية الأمير سعود بن نايف لمسؤولي مركز زاد الحكمة : احرصوا على أن يكون للمرأة نصيبٌ من مبادراتكم.. واعملوا وفق أفضل الممارسات التنموية إصحة البيئة بأمانة الشرقية تتلف أكثر من ٣٤٢ كيلو من مستحضرات طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية الاتصالات وتقنية المعلومات تحقق جائزة أفضل تطبيق حكومي في الشرق الأوسط

الجبير: صاروخ إيران عمل حربي وحزب الله أطلقه من اليمن

الجبير: صاروخ إيران عمل حربي وحزب الله أطلقه من اليمن
المناطق ـ الرياض

قال معالي وزير الخارجية الأستاذ “عادل الجبير”، إن الصاروخ الذي أطلق في محاولة لاستهداف العاصمة الرياض، إيراني المصدر، واصفاً ذلك بـ”العمل الحربي”.
ووصف معاليه خلال لقاء حصري مع قناة “سي إن إن” إطلاق الصاروخ بالعمل العدائي والخطير للغاية، مشيراً “أنه ليس المرة الأولى التي تقوم بها إيران بذلك عبر عملائها في المنطقة كـ”حزب الله” و”الحوثيين”.
وقال الجبير أن الصاروخ الذي أطلق على الرياض يشبه الصاروخ الذي اطلق على محافظة “ينبع” في وقت سابق، مشيراً أنه صنع في إيران ثم فكك ليسهل تهريبه لليمن، وأعيد تركيبه هناك بمساعدة خبراء إيرانيين، ثم أطلق على المملكة.
مؤكداً أن أغلب الأجزاء التي عثر عليها من حطام الصاروخ كتب عليها، كلمات باللغة الفارسية، ولا يوجد هناك شك في ان مصدرها إيراني.
وأضاف: ” أنه لا يمكن لإيران ان تستهدف المواقع السعودية ثم تتوقع منا عدم اتخاذ خطوات ضدها، مشيراً أن البد “51” من ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع معاليه: “الإيرانيون لا يمكنهم التدخل هكذا بشؤون المنطقة سواءً في “لبنان، العراق، سوريا، اليمن، البحرين” ثم تتوقع أن يمر بشكل سهل،

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>