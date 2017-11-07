وكيل امارة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي الحمدي

نقل وكيل إمارة منطقة جازان محمد بن سعيد الحجري ، اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، لوالد وأسرة الشهيد الجندي أول عبدالله بن محمد حمدي – رحمه الله – أحد منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.‬

وعبّر الحجري ، خلال زيارته لوالد وذوي الشهيد الحمدي ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاَ الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة، أرض الحرمين الشريفين، هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن ‪.‬

فيما أعرب ذوو الشهيد ، من جانبهم، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ، وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على التعزية ، مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، مشيرين إلى أن الفقيد استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي‪. .

حضر العزاء مدير مكتب سمو نائب أمير منطقة جازان عبدالعزيز بن سعد آل مرعي ومحافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري وعدد من المسؤولين والمشايخ.