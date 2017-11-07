الاتصالات وتقنية المعلومات تكمل تنفيذ المشروع الأول لإيصال الانترنت بسرعات عالية للمناطق النائية

اكملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، تنفيذ المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية، وذلك قبل الموعد المحدد بحوالي شهر .

ونفذ فريق عمل الوزارة المشروع بالشراكة مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ، الذي يهدف لخدمة حوالي 140 ألف مواطن ومقيم في أكثر من 25 ألف مسكن بالمراكز، والقرى، والهجر التابعة إلى (13) محافظة تشمل محافظات (المجمعة ورماح) بمنطقة الرياض، ومحافظات (الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا) بالمنطقة الشرقية، كذلك محافظات (القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل) بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى محافظات (العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر) بمنطقة الحدود الشمالية.

يذكر أن هذا المشروع يعد الأول ضمن مشاريع مبادرة نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة في المناطق النائية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة لجميع مناطق المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة2030م.

وستطلق الوزارة المزيد من مشاريع النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة تباعا، بهدف تغطية 70 % من المساكن في القرى والهجر بنهاية 2020م .