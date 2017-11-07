 وزارة العدل تدشن خدمة كتابات العدل المتنقلة لخدمة المرابطين تسهيلاً وتسريعاً لإجراء العمل التوثيقي للجنود المرابطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزارة العدل تدشن خدمة كتابات العدل المتنقلة لخدمة المرابطين تسهيلاً وتسريعاً لإجراء العمل التوثيقي للجنود المرابطين

وزارة العدل تدشن خدمة كتابات العدل المتنقلة لخدمة المرابطين تسهيلاً وتسريعاً لإجراء العمل التوثيقي للجنود المرابطين
واس - الرياض

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتسهيل خدمات التوثيق على المرابطين في الحد الجنوبي، حيث بدأت الوزارة مطلع الأسبوع الجاري بتطبيق مشروع كتابات العدل المتنقلة في جازان وشرورة، تسهيلاً للجنود المرابطين.
ودشنت وزارة العدل مطلع الأسبوع الجاري خدمة كتابات العدل المتنقلة في كل من قيادة قوة جازان بحضور اللواء ركن محمد القحطاني، وفي قيادة قوة شرورة بحضور اللواء ركن عبدالله البلوي.
وأوضح رئيس وحدة كتابات العدل المتنقلة بوزارة العدل نائل النايل أنه تم تكليف عدد من كتاب العدل للقيام بإصدار الوكالات الشرعية للمرابطين وفق التنسيق بين وزارة العدل وقيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، مستخدمة في ذلك الوسائل التقنية الحديثة ضمن المنظومة الإلكترونية لوزارة العدل.
وأكد النايل أن تدشين خدمة كتابات العدل المتنقلة يأتي إيماناً من الوزارة بالمسؤولية الوطنية التي تستشعرها تجاه جنودنا البواسل المرابطين على الحدود، مضيفاً “نقدم هذه الخدمة البسيطة كعرفانً منا لدفاعهم عن البلاد وحماية حدودها، وتقديراً لما يقومون به من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن، ومن يشاركهم من الحلفاء والأصدقاء”.
يذكر أن تكليف معالي وزير العدل لعدد من كتاب العدل لتقديم خدمة كتابات العدل المتنقلة في قيادة القوات المشتركة في جازان وشرورة يلبي إنهاء كافة متطلبات منسوبي القطاعات العسكرية المشاركة في الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي وإصدار وكالتهم بكل يسر وسهولة، وقد كان لهذه المبادرة الأثر الإيجابي على المستفيدين من الخدمة ضباطاً وأفرادا.
وثمن سمو قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز في خطابي جوابي هذه المبادرة الطيبة من معالي وزير العدل .

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