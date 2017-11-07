 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6933.46 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6933.46 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6933.46 نقطة
واس - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 51.41 نقطة ليقفل عند مستوى 6933.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 287 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 129 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات البنك السعودي للإستثمار, والأهلي, وأسواق المزرعة, والاتصالات, وجبل عمر الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أميانتيت, وجاكو, والشرقية للتنمية، والمملكة, وملاذ للتأمين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.44% و 10% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، والطيار، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, ودار الأركان، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 37.80 نقطة ليقفل عند مستوى 2989.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 ألف سهم تقاسمتها 230 صفقة.

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