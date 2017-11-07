الأمير فيصل بن خالد : خسرت أخي وعضيدي  وكفاءات وطنية مشهود لها بالتفاني والنزاهة والإخلاص

رفع أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، التعازي والمواساة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ،ومرافقيه من المسؤولين ورجال الأمن الذين كانوا على متن الطائرة المروحية التي تحطمت مساء الأحد الماضي ، سائلا المولى عز وجل أن يتقبلهم شهداء وأن يغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ، وأن يجزيهم خير الجزاء على ماقدموه لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

وقال الأمير فيصل بن خالد، إن الوطن الكبير المملكة العربية السعودية خسر كفاءات إدارية وأمنية مميزة ومشهود لها بالتفاني والنزاهة والإخلاص ، وتركت بصمة ستبقى عالقة في الأذهان .

وأضاف الأمير فيصل بن خالد : فقدت أخي وعضيدي صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الذي أنجز الكثير من المهام في وقت وجيز ، ونجح بكل كفاءة واقتدار في كل ماأسند إليه من أعمال ، وحتى لقي ربه وهو عائد من مهمة عمل لخدمة الوطن والمواطن ، وكذلك الزملاء مسؤولي المنطقة الذين

سخروا وقتهم في سبيل تحقيق تطلعات وآمال الحكومة الرشيدة ، والعمل على مايخدم أمن الوطن وتنمية المواطن في المواقع التي أداروها وعملوا فيها وسجلوا خلالها العديد من النجاحات والإنجازات التي ستبقى شاهدة وعالقة في أذهان المنصفين .

ولفت الأمير فيصل بن خالد إلى أن الفاجعة التي شهدتها منطقة عسير لازالت تدمي القلوب وتنشر الحزن في كل مكان ، إلا أن الجميع مؤمن بقضاء الله وقدره ، سائلا المولى عز وجل أن يتقبلهم شهداء وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .