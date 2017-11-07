 وزارة الثقافة والإعلام تعلن عن بدء التسجيل لدور النشر الراغبة بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 من داخل المملكة وخارجها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزارة الثقافة والإعلام تعلن عن بدء التسجيل لدور النشر الراغبة بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 من داخل المملكة وخارجها

وزارة الثقافة والإعلام تعلن عن بدء التسجيل لدور النشر الراغبة بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 من داخل المملكة وخارجها
واس - الرياض

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام عن بدء التسجيل لدور النشر الراغبة بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م من داخل المملكة وخارجها عبر موقع المعرض الإلكتروني وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 19 صفر 1439هـ، الموافق 8 نوفمبر 2017م، حتى يوم السبت 18 ربيع الثاني 1439هـ، الموافق 30 ديسمبر 2018م.
وأوضح المشرف العام على وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية المشرف العام على المعرض الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العاصم أن الوزارة تعمل على الاستعداد للمعرض بشكل يعكس الثقافة السعودية ومكانتها الدولية، ويحقق تطلعات المهتمين بصناعة الكتاب ونشره ورواد المعرض.
وطالب العاصم دور النشر بالالتزام بشروط وضوابط المشاركة التي حددتها الوزارة على موقع المعرض الإلكتروني مشيراً إلى أن الالتزام بها يسهل الإجراءات من قبل المختصين، منبهاً على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل واستكمال كافة الإجراءات وفق الشروط المحددة.

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