 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس دولة فلسطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس دولة فلسطين

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس دولة فلسطين
واس - الرياض

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وجرى خلال الجلسة، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
كما حضرها من الجانب الفلسطيني، معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي، ومعالي رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومعالي المستشار الدبلوماسي لفخامة الرئيس مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.

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