 قائد مجموعة القوات الجوية يشيد بتمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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قائد مجموعة القوات الجوية يشيد بتمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م

قائد مجموعة القوات الجوية يشيد بتمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م
واس - الرياض

أشاد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين (مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م) بقاعدة (الظفرة) الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة العقيد الطيار الركن محمد بن لفاء المطيري بأهمية الدور الذي تقدمه الأطقم الفنية للقوات الجوية، مبينا أن تجهيز وصيانة الطائرات بسرعة ودقة عالية تتطلب الجهد والخبرة والإتقان العالي .
وأضاف أن قواتنا الجوية تزخر بالكوادر الفنية الوطنية المدربة والمؤهلة تأهيلاً عالياً جداً في جميع التخصصات التي تحتاجها.
من جانبه أضاف ركن الإمداد لمجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين النقيب عابد المطيري أن هذه التمارين تعد فرصة للأطقم الفنية للعمل في بيئة مشابهة لبيئة الحرب والتي تتطلب سرعة في الأداء والإتقان والدقة العالية، وأن القوات الجوية الملكية السعودية قادرة على القيام بذلك وهذا بفضل الله ثم بفضل التدريب والعمل المتواصل على تشغيل وصيانة جميع المنظومات الجوية بوجود شباب سعودي يمتلك التأهيل والخبرة العالية التي تمكنه من أداء تلك المهام بالكفاءة المتميزة.

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