بلدي الباحة يقرر تعزيز شعار باحتنا أجمل ومخاطبة الأمانة بالتأكيد على المختصين بمراقبة المحلات التجارية والمطابخ والمطاعم بشكل مستمر

أعرب رئيس وأعضاء المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة في جلسته التي عقدها صباح أمس عن ابتهاجه بالأمر الملكي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد مؤكدين أنها خطوة حاسمة لقطع دابر الفساد وتأكيد لمبدأ النزاهة مع تحقيق العدالة الاجتماعية لحماية مقدرات الوطن وصيانة المال العام، وناقش المجلس الذي ترأسه رئيس المجلس الأستاذ أحمد آل هادي الزهراني وحضره سعادة المهندس محمد بن سعيد الزهراني وكيل الأمين لشؤون البلديات وأعضاء المجلس ملف “النظافة وصحة البيئة والإنسان “بناء على الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس البلدي الأستاذ سعد غرم الله الغامدي والأستاذ محمد عبدالقادرالزهراني والأستاذ محمد ظافر آل منصور بشأن نظافة مدينة الباحة وإزالة كل ما يشوه الناحية البصرية وإزالة السيارات التالفة على جوانب الطرق وكذلك مخلفات العمائر، وقرر المجلس تعزيز شعار باحتنا أجمل ومخاطبة الأمانة بالتأكيد على المختصين بمراقبة المحلات التجارية والمطابخ والمطاعم بشكل مستمر مع التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة بتحديد يوم للنظافة العامة بمدينة الباحة، وبناء على الطلبين المقدمين من الدكتور علي الرباعي والأستاذ عبدالرحمن رمزي قرر المجلس تشكيل لجنة للوقوف على المطلات التي تشرف على منتزه رغدان في الطريق القادم من بيضان بتهيئتها كجلسات تطل على منتزه الغابة وانحدارات تهامة فضلا عن تهيئة المنطقة المركزية من قبل الأمانة ووضع مظلات ومقاعد للجلوس ، كما قرر المجلس تأييد طلب عضو المجلس الأستاذ عبدالرحمن ملاوي بمخاطبة الأمانة لتحسين مداخل القرى الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز والملك فهد، كما وافق المجلس على مقترح الأستاذ على مروان بشأن ترتيب لقاء مع مجلس المنطقة لدراسة احتياجات مدينة الباحة وقراها من الخدمات وعمل محضر مشترك بما يخدم الصالح العام، كما وافق المجلس على مقترح نائب رئيس المجلس الأستاذ جمعان بن على الكرت بعقد ورشة عمل تحت عنوان( كيف نحافظ على النمط العمراني في مدينة الباحة) بطرح أوراق العمل وعرض التجارب من المختصين وأصحاب الخبرة وصولا إلى توصيات تبرز جماليات الطرز المعمارية في المنطقة ويضفي مساحة جمالية للمدينة ويزيد من ثبات هوية المنطقة العمراني.