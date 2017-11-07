محلي املج يوصي برقابة على حفر الابار

نقل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك لكل من سعد منور الحمدي وزارع حسين الشريف وعبدالرحمن عطي الحربي بمناسبة تعيينهم أعضاء في المجلس المحلي والثقة في من جدد لهم والشكر للأعضاء الذين انقضت فترة عضويتهم وقاموا بدورهم على أكمل وجه.

كان ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس المحلي اليوم بصالة الاجتماعات في المحافظة بحضور أعضائه من مديري الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة الخدمية والأعضاء المعينين، وناقش المجلس التأكد من نظامية معدات حفر الآبار وتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لمراقبة ومتابعة ذلك ، والاستفادة من مبنى المستشفى القديم على أن يستخدم كمركز لطب الأسنان ومتابعة المطالب بافتتاح مركز للهلال الأحمر في قرية السهلة وعدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس والتي تصب في صالح المصلحة العامة.