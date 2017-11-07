سمير غانم وطلعت زكريا على موعد مع جماهير الرياض في مسرحية “سيبوني أغني”

بدعم من الهيئة العامة للترفيه تنطلق فعاليات المسرحية الكوميدية “سيبوني أغني” هذا الأسبوع بعرضين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يومي الخميس والجمعة الموافق 9 -10 نوفمبر، في حين يليها الأسبوع القادم أربعة عروض بملاهي الشلال في جدة خلال الفترة 15 – 18 نوفمبر. وتأتي المسرحية من بطولة نجم الكوميديا في العالم العربي الكبير سمير غانم، بالإشتراك مع الفنانين طلعت زكريا وطارق الأبياري، كما ويبدأ العرض المسرحي الساعة 7:30 مساءً ويستمر لمدة ساعتين.

وتقام في الطائف فعالية “شون ذا شيب” المسرحية وفعالية “شون ذا شيب تشامبيون تشيبس” التفاعلية في (الجوري مول)، حيث تقدم 3 عروض كرتونية استعراضية يومياً في الفترة 8 – 14 نوفمبر من الساعة 5 حتى 9 مساءً.

وبينت الهيئة أنها تسعى إلى تنويع المحتوى المقدم للجمهور، وذلك من خلال فعالياتها المتنوعة التي تقيمها في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وبأسعار في متناول الجميع. وذلك بهدف خلق أجواء إيجابية تسهم في تعزيز صناعة الترفيه في المملكة.

هذا وتستمر في جدة فعاليات الكوميدي كلوب بجمعية الثقافة والفنون، حيث تبدأ يوم الثلاثاء 7 نوفمبر فعالية أوبن مايك، ويوم الخميس 9 نوفمبر فعالية ليلة الاستاند أب، ويوم الجمعة 10 نوفمبر فعالية كوميدي فيستيفال، كما أن تنطلق الفعاليات الثلاث تنطلق في تمام الساعة 8:15 مساءً من كل يوم.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابطhttps://land.ly/mnipN9 للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الأسبوعية.