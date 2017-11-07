إصابة مواطن وطفلته ومقيمين بمقذوفات حوثية

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/عبدالخالق علي القحطاني،

بأن رجال الدفاع المدني باشروا مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٨/ ٢/ ١٤٣٩هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران ، مما نتج عنه اصابة مواطن وطفلته واثنين من المقيمين من الجنسية الهندية ، حيث تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات ، والله ولي التوفيق.