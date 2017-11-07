 إصابة مواطن وطفلته ومقيمين بمقذوفات حوثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إصابة مواطن وطفلته ومقيمين بمقذوفات حوثية

إصابة مواطن وطفلته ومقيمين بمقذوفات حوثية
المناطق - نجران

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/عبدالخالق علي القحطاني،
بأن رجال الدفاع المدني باشروا مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٨/ ٢/ ١٤٣٩هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران ، مما نتج عنه اصابة مواطن وطفلته واثنين من المقيمين من الجنسية الهندية ، حيث تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات ، والله ولي التوفيق.

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