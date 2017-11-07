فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك تنقذ طفل معنف وتتابعه من داخل المستشفى

تفاعلت وحدة الحماية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك مع ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٢/١٨

من خلال تداول مجموعة من الصور لطفل يشير فيه الى تعرض طفل للعنف الجسدي من قبل شخص في العقد الثلاثين بمحافظة حقل

وعلى الفور وجه الاستاذ فهد عبدالكريم الزهراني مدير وحدة الحماية الاجتماعية يتيوك الفريق التنفيذي لوحدة الحماية لمباشرة البلاغ وتم على الفور مخاطبة شرطة محافظة حقل لكي يتم اكمال اللازم من قبلهم بحكم الاختصاص لكون القضية جنائية

كما تم مخاطبة مستشفى حقل لتزويد الوحدة بشكل عاجل بتقرير طبي عن حالة الطفل ووضعه الصحي كذلك مخاطبة منسوبي فرع الوزلرة بوحدة الخدمات الاجتماعية الشاملة بمحافظ بحقل بسرعة الانتقال ومقابلة الحالة والاطمئنان على الوضع الصحي للطفل واخذ إفادته ومقابلة جميع أفراد الاسرة وتقييم وضع الاسرة من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وتقديم تقرير شامل عن الطفل وأسرته

وتم على الفور مقابلة الطفل بالمستشفى واتضح لهم من خلال المقابلة وجود مجموعة من الكدمات الكبيرة على الوجه من جهة اليسار مع العين وكدمتين على اليد اليسرى من العضد والمرفق مع وجود جروح في مقدمة الرأس وفِي البطن نتيجة ماس كهربائي،

كما تم الانتقال الى قسم الشرطة ومقابلة الشخص المعتدي على الطفل الذي افاد بانه يعاني من مرض القولون العصبي وان الطفل كان يؤذيه بشكل مستمر مما جعله يقوم بالاعتداء على الطفل بالضرب مما نتج عنه دخول الطفل الى المستشفى وهو حاليا في حاله حرجه ومازال متنوم بالمستشفى حتى تاريخ إعداد هذا الخبر.

وعليه فإن فرع الوزارة بالمنطقة سيتابع حالة الطفل من قبل وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك واستكمال جميع الإجراءات وفق نظام الحماية من الايذاء وحماية الطفل ولائحتهما التنفيذية.