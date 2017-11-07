 الصلاة على الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه في الرياض وصلاة الغائب في مساجد عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الصلاة على الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه في الرياض وصلاة الغائب في مساجد عسير

الصلاة على الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه في الرياض وصلاة الغائب في مساجد عسير
المناطق ـ الرياض

أدى جموع المصلين عصر اليوم الصلاة على نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه واللذين لقوا حتفهم بتحطم مروحيتهم فوق جبال محمية ريدة بعسير،وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وتقدم المصلين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وأمير منطقة عسير فيصل بن خالد ومفتي عام السعودية عبدالعزيز آل الشيخ وجموع من المواطنين.
كما أدت جموع غفيرة، اليوم صلاة الغائب على شهداء تحطم المروحية وأدت الجموع الغفيرة صلاة العصر ثم صلاة الغائب في مسجد طبب الأثري والذي يعتبر مسقط رأس محافظ محايل محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي والذي كان من ضمن مرافقي نائب أمير عسير على المروحية التي سقطت في محمية ريدة غرب مدينة أبها.
وقد أم المصلين إمام مسجد طبب الأثري الشيخ عبدالله تركي أبونقطة المتحمي وألقى كلمة عن وجوب الصبر والدعاء للشهداء وتقدم المصلين شيخ شمل قبايل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة الشيخ تركي أبونقطة المتحمي.

 

 

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