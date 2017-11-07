 مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6933.46 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 صفر 1439 هجريا, الموافق 7 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6933.46 نقطة الصلاة على الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه في الرياض وصلاة الغائب في مساجد عسير أمانة جدة تطلق مزاد مخطط السعيد بعد توقف تجاوز الـ 29 عاماً فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك تنقذ طفل معنف وتتابعه من داخل المستشفى إصابة مواطن وطفلته ومقيمين بمقذوفات حوثية سمير غانم وطلعت زكريا على موعد مع جماهير الرياض في مسرحية “سيبوني أغني” محلي املج يوصي برقابة على حفر الابار بلدي الباحة يقرر تعزيز شعار باحتنا أجمل ومخاطبة الأمانة بالتأكيد على المختصين بمراقبة المحلات التجارية والمطابخ والمطاعم بشكل مستمر الاطاحة بنصاب الساعات المقلدة بحفر الباطن ولي العهد يقلد قائد القوات البحرية رتبته الجديدة الكلية التقنية بمحافظة جدة تعرف طلاب التعليم العام بأقسامها وتخصصاتها الأمير محمد بن نايف يواسي الأمراء وأسر المتوفين في #طائره_عسير_المنكوبة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6933.46 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6933.46 نقطة
المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 51.41 نقطة ليقفل عند مستوى 6933.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 287 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 129 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات البنك السعودي للإستثمار، والأهلي، وأسواق المزرعة، والاتصالات، وجبل عمر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وجاكو، والشرقية للتنمية، والمملكة، وملاذ للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.44% و 10% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والطيار، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، والراجحي، ودار الأركان، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 37.80 نقطة ليقفل عند مستوى 2989.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 ألف سهم تقاسمتها 230 صفقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>