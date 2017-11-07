ملك البحرين يصل إلى الرياض لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن

وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى الرياض اليوم, لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – .

وكان في استقبال جلالته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية .